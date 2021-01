Grüne wollen Nummer 1 statt Juniorpartner sein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälischen Grünen setzen bei der diesjährigen Bundestagswahl und bei der Landtagswahl 2022 nicht auf Juniorpartnerschaft in einer Koalition, sondern auf Sieg. «Uns geht es darum, in einer Situation, wo wir seit über einem Jahr klar zweitstärkste Kraft in Umfragen bundesweit sind, das Rennen um Platz 1 zu eröffnen», kündigte Landesparteichef Felix Banaszak am Montag in Düsseldorf an. Die Grünen würden sich keiner «anderen Partei andienen».

Von dpa