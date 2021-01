Illegale Party: Polizeihund entdeckt Mann in Schrank

Alsdorf (dpa/lnw) - Eine illegale Party hat die Polizei in Alsdorf bei Aachen aufgelöst und dabei Drogen und einen in einem Schrank versteckten Mann entdeckt. Gerufen wurden die Ordnungshüter am Samstag kurz vor Mitternacht wegen einer Ruhestörung, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Beamten beendeten die Party im Keller und fanden diverse Drogen. In der Wohnung des Gastgebers erschnüffelte ein Spürhund noch mehr Drogen. Außerdem stöberte das Tier einen Mann im Schlafzimmerschrank auf. Der Polizei gegenüber behauptete er, er habe dort übernachten wollen. Die Polizei leitete Verfahren ein wegen Drogen, Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung und Ruhestörung.

Von dpa