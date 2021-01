Viele Anrufer bei Impftermin-Vergabe: «Interesse ist groß»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach den Startschwierigkeiten bei der Impftermin-Vergabe in NRW hat es auch am Dienstag den Organisatoren zufolge viele Anrufer gegeben, so dass zum Teil die Leitungen belegt waren. «Das Interesse und die Inanspruchnahme sind groß», sagte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Es könne sein, dass man nicht sofort durchkomme. Einige Probleme vom Starttag seien behoben worden, an anderen arbeite man noch. «Die Terminvergabe läuft», versicherte sie jedoch. In den ersten 24 Stunden seien im Bereich Westfalen-Lippe rund 200 000 Termine vereinbart worden. Für die Organisation der Termin-Vergabe sind die Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe zuständig.

Von dpa