Termin-Garantie nach Ansturm - Laumann verteidigt Corona-Impfstrategie

Die Leitungen laufen weiterhin heiß: Rund 275 000 über 80-Jährige in Nordrhein-Westfalen – und damit mehr als jeder vierte – hatten am Dienstagnachmittag bereits einen Termin für ihre Corona-Impfung aus­gemacht. Dass bei einem solchen Ansturm seit Montagmorgen teils lange Warte­zeiten am Telefon anfielen und die Online-Terminvergabe überlastet war, bezeichnete NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstag in Düsseldorf als „erwartbar“.

Er habe Verständnis dafür, wenn Menschen frustriert oder sauer sind, aber die Probleme seien zum einen temporärer Natur und zum anderen aufgrund der schieren Menge der Anfragen unvermeidbar gewesen. „Selbst das beste System kann nicht beliebig viele Anfragen verarbeiten“, betonte Laumann. Man habe bereits versucht, durch die Vergabe verschiedener Telefonnummern für Westfalen-Lippe und das Rheinland Vorkehrungen zu treffen.

70.000 Impfdosen pro Woche für Erstimpfungen

Eine weitere Entzerrung der Terminvergabe sei aber rechtssicher nicht möglich gewesen. „Damit schaffen Sie neue Ungerechtigkeiten. Nach welchen Kriterien sollen wir das machen? Es darf keine politische Entscheidung sein, wer zuerst geimpft wird“, sagte der Gesundheitsminister. Deshalb vergebe man die Termine streng nach der von der Ständigen Impfkommission vorgeschlagene Reihenfolge.

In den kommenden Wochen stehen für NRW rund 70.000 Impfdosen pro Woche für Erstimpfungen zur Ver­fügung. Wollen sich alle über 80-Jährigen immunisieren lassen, dauert das etwa 14 Wochen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, in denen Termine immer nur für die jeweils folgende Woche verfügbar sind, sollen in NRW die Berechtigten aber bereits in den kommenden Tagen alle einen Impftermin vereinbaren können. Wenn Impfwillige im Internet bislang nur einen Ersttermin ausmachen konnten, sollen sie das im Impfzentrum ansprechen – vor Ort bekommen sie einen zweiten. Auch die Vereinbarung eines Termins für mehrere Mit­glieder eines Haushalts mit nur einer E-Mail-Adresse soll bald freigeschaltet werden.