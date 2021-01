Hagen (dpa/lnw) - Er sah noch den fliegenden Müllsack: Das Auto eines 40-Jährigen ist während der Fahrt in Hagen von dem gefüllten Sack am Dach getroffen und beschädigt worden. Der Inhalt des Beutels führte die Polizei schließlich zu einer 25 Jahre alten Wurfverdächtigen, wie die Beamten am Mittwoch berichteten.

Von dpa