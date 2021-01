Solingen/Köln (dpa/lnw) - Schüsse und ein verletzter Beamter: Gleich zwei Polizeikontrollen in Nordrhein-Westfalen haben sich am Dienstag zu spektakulären Verfolgungsjagden entwickelt. Ein Schauplatz: Die A3 bei Solingen. Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs wurden zwei Polizisten angefahren. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll ein 16-Jähriger hinter dem Steuer des Wagens gesessen haben. Demnach fielen auch Schüsse von Seiten der Polizei, durch die allerdings niemand verletzt wurde. Der 16-Jährige flüchtete aus dem Wagen, seine Beifahrerin kam nach dpa-Informationen aus Polizeikreisen in Gewahrsam. Ob der Jugendliche inzwischen gefunden wurde, blieb zunächst unklar.

Der Vorfall hatte sich am Dienstagabend gegen 21 Uhr ereignet, als Zivilpolizisten ein Auto mit offenbar gestohlenen Kennzeichen kontrollieren wollten. Der Fahrer setzte ersten Informationen zufolge mit geöffneten Türen zurück und riss die beiden Beamten mit. Dann raste das Auto davon. Die Polizisten zielten auf die Reifen und schossen. Die anschließende Verfolgungsjagd endete einige Kilometer weiter auf der A3 nach einer Kollision mit einem Zivilstreifenwagen. Der Fahrer flüchtete, es fiel ein Warnschuss in die Luft.

Etwa zur gleichen Zeit kam es zu einer waghalsigen Verfolgungsjagd in Köln. Der Fahrer eines schwarzen Autos sei auf der Flucht vor einer Kontrolle zunächst auf Polizisten zugefahren, berichteten die Beamten. Mit Sprüngen zur Seite hätten sie sich noch in Sicherheit bringen können. Ein Polizist soll im Zuge des Geschehens mehrfach auf das Fahrzeug geschossen haben.

Der Wagen raste den Angaben zufolge bei der Flucht über eine Kölner Rheinbrücke in Richtung Autobahn. Bei mehr als 150 Stundenkilometern Geschwindigkeit habe der Fahrer dabei das Licht ausgeschaltet, so die Polizei. Die Beamten brachen die Verfolgung aufgrund des unkalkulierbaren Risikos ab. Nach dem Wagen, der mit drei jungen Männern besetzt gewesen sein soll, wird nun gesucht.

