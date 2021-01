Neue Ethikkommission für Verteilung von Impfstoff-Resten

Hintergrund ist nach Angaben der Stadt, dass der Krisenstab zum Jahresbeginn entschieden hatte, dass Impfstoff-Dosen, die bei den Impfungen in den Seniorenheimen übrig bleiben, medizinischem Personal in Kliniken und Mitarbeitern im Rettungsdienst verabreicht werden sollen. Diese Gruppe seien nun aber regulär an der Reihe. Daher stellte sich die Frage, was künftig mit den überzähligen Dosen passieren soll.

Die momentan zugelassenen Corona-Impfstoffe müssen innerhalb weniger Stunden verabreicht werden. Das Zeitfenster dafür ist nicht groß.

