Baby ertrinkt in Badewanne: Ermittlungen gegen Mutter

Espelkamp (dpa/lnw) - Ein elf Monate altes Baby ist in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) in der Badewanne ertrunken. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen die Mutter des Jungen wegen fahrlässiger Tötung, wie sie am Mittwoch mitteilten. Es bestehe der Verdacht, dass sie ihr Kind beim Baden nicht richtig beaufsichtigt habe, sagte eine Polizeisprecherin.