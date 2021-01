Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bonner Entwicklungsbiologin Elvira Mass erhält den mit 60 000 Euro dotierte Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis 2021. Die Preisverleihung fällt wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr allerdings aus - die Ehrung soll am 14. März 2022 nachgeholt werden, wie die zuständige Stiftung am Mittwoch in Frankfurt berichtete.

Von dpa