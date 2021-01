Spürnase «Gunnar» erschnüffelt 23 Kilo Marihuana

Krefeld (dpa/lnw) - Marihuana im Straßenverkaufswert von mehr als 180 000 Euro hat eine Spürnase namens «Gunnar» an der deutsch-niederländischen Grenze bei Elmpt erschnüffelt. Der belgische Schäferhund ist Mitarbeiter des Zolls. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte mit seiner vagen Aussage «Ich komme aus Belgien und fahre nach Deutschland» die Zollbeamten an der A52 nicht wirklich zufrieden gestellt, wie ein Zollsprecher am Mittwoch in Krefeld berichtete.

Von dpa