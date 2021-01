Zeugnisübergabe am besten in der Schule? Köln stellt klar

Köln (dpa/lnw) - Nach Irritationen um ein Schreiben zur Übergabe von Zeugnissen hat die Stadt Köln ihre Aussagen nachträglich klargestellt. «Hier ist wohl ein kleines Missverständnis entstanden», erklärte ein Sprecher am Mittwoch. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte zuvor von einem Schreiben berichtet, in dem Schulen empfohlen worden sei, die nun zu vergebenden Halbjahreszeugnisse persönlich auszuhändigen - mitten in Zeiten des Distanzunterrichts.