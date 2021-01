Wewelsburg leuchtet zum Holocaust-Gedenken

Büren (dpa) - Zum Gedenken an die Holocaust-Opfer und als weithin sichtbares Zeichen gegen Rechts ist am Mittwochabend die Wewelsburg in Büren von allen Seiten angeleuchtet worden. Damit beteiligte sich das Kreismuseum Wewelsburg mit seiner NS-Gedenkstätte an der bundesweiten Aktion #LichterGegenDunkelheit der Dokumentationsstätten und Gedenkinitiativen zum 76. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz.

