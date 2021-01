Dortmunder Physiker Tolan wird Präsident der Uni Göttingen

«Es ist eine große Ehre, zum Präsidenten einer Spitzenuniversität gewählt worden zu sein», sagte der 1965 geborene Tolan, der seit 2001 Professor an der Technischen Universität Dortmund ist. Seit 2016 ist er in Dortmund ständiger Vertreter der Rektorin. Der mehrfach ausgezeichnete Forscher verfasst neben Fachliteratur auch populärwissenschaftliche Sachbücher. Er studierte Physik und Mathematik in Kiel, wo er promoviert und habilitiert wurde. Mehrere Jahre forschte Tolan in den USA.

