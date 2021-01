Anschlag in Sri Lanka wohl erfunden: Mann freigesprochen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 27-Jähriger aus Sri Lanka ist in Düsseldorf vom Vorwurf des sechsfachen Mordes und des Terrorismus freigesprochen worden. Den Bombenanschlag nahe Jaffna, den der Asylbewerber, der inzwischen in Werne bei Dortmund lebt, selbst begangen haben wollte, habe es vermutlich gar nicht gegeben, befand das Oberlandesgericht am Donnerstag. Das Urteil ist rechtskräftig.