Terzic «nicht genevt» von Gerüchten: Zorc glaubt an Quali

Manager Michael Zorc glaubt derweil trotz des Abrutschens auf Rang sieben fest an das Erreichen der Champions League - mit Terzic. «Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es in dieser Konstellation schaffen werden», sagte Zorc: «Wir können die Tabelle lesen. Der Zustand ist unbefriedigend. Aber wir haben noch viele Spiele und der Rückstand ist nicht so groß.»

Das «in dieser Konstellation» bezog sich offenbar nicht nur auf den Trainer. Auch in der Mannschaft wird es bis zum Ende des Transfer-Fensters am Montag wahrscheinlich keine Veränderung geben. Es sei «schwer für uns momentan nachzujustieren», sagte Zorc: «Wir sind nicht im idealtypischen Zustand, es ist kein Wunschkonzert und Weihnachten ist auch vorbei. Von daher hoffe wir, dass wir es mit diesem Kader am Ende schaffen.» Auch Abgänge sind unwahrscheinlich. «Es liegt bis heute Mittag nichts auf dem Tisch, worüber wir uns Gedanken machen müssen», sagte Zorc am Donnerstag: «Ich möchte aber nie etwas ausschließen.»

Terzic forderte mit Blick auf das Spiel gegen Augsburg eine Reaktion. «Wir müssen nicht viele Sachen in Angriff nehmen. Aber die schleunigst», sagte er. Im Bezug auf personelle Veränderungen lasse er sich «alle Optionen offen».

