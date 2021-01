Dietmar Bär liebt «den schönen Rhein» in Köln

Köln (dpa) - Dietmar Bär, langjähriger «Tatort»-Kommissar in Köln, begeistert sich auch privat für den Dienstort von Kommissar «Freddy Schenk». Er habe sowohl in Berlin als auch in Köln eine Wohnung, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Berlin ist ein Magnet, eine riesige Stadt mit allen Vor-, aber auch Nachteilen. Köln hat den schönen Rhein - das ist einfach einzigartig.» Von seiner Wohnung in der Südstadt sind es nur ein paar Schritte bis zum Rheinauhafen mit den auffälligen Kranhäusern.

Von dpa