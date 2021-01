Lockdown hat wenig Auswirkungen auf NRW-Arbeitsmarkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der zweite Lockdown zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie hat zum Jahresbeginn nur verhältnismäßig geringe Effekte auf den Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen gehabt. «Die Arbeitslosigkeit entwickelte sich typisch für die Jahreszeit, und nahm im Januar mit rund 34 000 Personen nicht stärker zu als im langjährigen Durchschnitt», sagte der Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Torsten Withake, am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa