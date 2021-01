BVB-Neuzugang Meunier: «Müssen wieder mehr Killer sein»

Dortmund (dpa/lnw) - Der WM-Dritte Thomas Meunier hält die Diskussion über fehlende Mentalität bei Borussia Dortmund für überzogen. «Nein, die Mannschaft will. Wir spielen uns genug Chancen heraus und haben so viel Qualität», sagte der belgische Fußball-Nationalspieler den «Ruhr Nachrichten» (Freitag). Vielmehr mangele es dem zuletzt dreimal sieglosen und auf Rang sieben abgerutschten Team an Selbstvertrauen. «Wir dribbeln ums Tor herum, statt drauf zu schießen. Wir müssen wieder mehr Killer sein, darüber sprechen wir jeden Tag. Jetzt müssen wir es auch zeigen. Es fehlt nicht viel.»

Von dpa