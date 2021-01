Wie die Polizei am Freitag über den Einsatz am Vortag gegen 14.30 Uhr berichtete, bekamen alle Anwesenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Einer Frau nahmen die Ordnungskräfte zudem ihr Handy weg, mit dem sie vorher den Einsatz gefilmt haben soll: «Nachdem sie zunächst vor den Polizisten weggelaufen war, beschlagnahmten diese das Telefon kurze Zeit später», so die Behörde.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-223049/2