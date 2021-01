160 Teilnehmer: Trauerfeier an Moschee aufgelöst

Rietberg (dpa/lnw) - Die Polizei hat an einer Moschee in Rietberg (Kreis Gütersloh) eine Trauerfeier mit 160 Gästen aufgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, trugen die Teilnehmer zwar alle Maske, dennoch habe es Verstöße gegen die Coronaschutz-Verordnung gegeben. Unter anderem war die religiöse Veranstaltung nicht angemeldet. Die Polizei hat den Vorgang an das Ordnungsamt weiter gegeben.

Von dpa