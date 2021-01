Nach Streit: Mann liegt schwer verletzt auf offener Straße

Bonn (dpa/lnw) - Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in der Bonner Südstadt auf offener Straße lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen hatten ihn mit Stichverletzungen gefunden und die Polizei alarmiert. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch versorgt wurde, wie es am Samstag hieß. Die genauen Umstände waren zunächst noch unklar. Eine Tatwaffe wurde nicht gefunden. Bei der Fahndung nach einem Tatverdächtigen nahm die Polizei im Laufe der Nacht einen 43 Jahre alten Mann in seinem Auto vorläufig fest. Er soll mit dem Opfer Streit gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission ermitteln.

Von dpa