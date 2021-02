Regierung verteidigt Auftrags-Vergabe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Flüchtlingsministerium hat einen Auftrag an eine Kölner Kommunikationsagentur verteidigt, deren Chefin nach Ansicht der SPD der Staatssekretärin Serap Güler (CDU) «seit Jahren eng verbunden ist». Güler sei an der Vergabe nicht beteiligt gewesen, so das Ministerium in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion. Die Ausschreibung sei ordnungsgemäß gewesen. Um das zu untermauern, veröffentlichte die Regierung sowohl die Zusage als auch die Absagen an die unterlegenen Konkurrenten.

Von dpa