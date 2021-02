Bosz: «Keine Überraschung werden» und «keine doofen Fehler»

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz vom Vorjahres-Finalisten Bayer Leverkusen geht mit Respekt in das Pokal-Achtelfinale am Dienstag beim Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr/Sky). «Sie haben schon zwei Überraschungen geschafft. Und wir wollen nicht die nächste Überraschung werden», sagte Bosz am Montag. Sein Rezept dafür: «Tore schießen und keine doofen Fehler machen.»

Von dpa