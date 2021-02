Tod nach Flucht vor Polizei: Opfer hatte Drogen dabei

Der 37-Jährige war am Sonntag zu Fuß auf die Autobahn gelaufen. Die Bundespolizei hatte den Wagen, in dem er und zwei weitere Personen saßen, zuvor angehalten. Auf der Fahrbahn wurde der Mann von einem Auto angefahren und tödlich verletzt. In dem Wagen saß eine Familie, darunter eine schwangere Frau. Sie erlitt einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-258259/2