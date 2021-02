Düsseldorf (dpa/lnw) - In NRW wurden in den vergangenen fünf Jahren rund 55 Kilometer neue Schallschutzwände an Bahntrassen errichtet. Das waren mehr als in jedem anderen Bundesland. Insgesamt gibt es in NRW nun 240 Kilometer Schallschutzwände. Diese Zahlen gehen aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der FDP im Bundestag hervor.

Von dpa