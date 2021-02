Kräftiger Regen und milde Temperaturen: Wechselhaftes Wetter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zur Wochenmitte hin wechselhaft-mild. Ein Tiefausläufer lenkt einen Schwall milde und feuchte Atlantikluft ins Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Dienstag verbreite sich daher von Westen her teils schauerartiger Regen, der vereinzelt mit Schnee vermischt sein kann. In Kammlagen der Eifel und im Sauerland sind stürmische Böen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 3 Grad im äußersten Norden und bis zu 11 Grad im Rheinland.

Von dpa