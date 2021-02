Huntelaar-Einsatz im Pokal gegen Wolfsburg fraglich

Gelsenkirchen (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss im Pokal-Achtelfinale am Mittwoch beim VfL Wolfsburg möglicherweise ohne Stürmer Klaas-Jan Huntelaar auskommen. Dessen Einsatz sei «fraglich», sagte Schalke-Trainer Christian Gross am Dienstag. Größere Probleme bei dem 37-Jährigen gebe es aber nicht. «Wir müssen sehr geschickt und intelligent mit dem Einsatz von Klaas-Jan umgehen.» Ungewiss sei nach einer Infektion auch, ob Mittelfeldspieler Suat Serdar dabei ist. Ansonsten seien alle an Bord.

Von dpa