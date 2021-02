Vater soll Freund der Tochter in die Tiefe gestoßen haben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 50-jähriger Familienvater soll in Düsseldorf den Freund seiner erwachsenen Tochter aus einem Fenster im dritten Stock gestoßen haben. Der 28-Jährige sei elf Meter tief auf die Straße gestürzt und schwer verletzt worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag. Er wurde notoperiert und schwebe nicht in Lebensgefahr. Dem Stoß sei ein Streit vorangegangen. Das Fenster sei geöffnet gewesen. Zeugen hätten Schreie gehört.