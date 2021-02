Harald Schmidt: Beim WDR Einblicke in Klassik-Kenntnisse

Köln (dpa) - Entertainer Harald Schmidt (63) gibt beim Radio-Sender WDR 3 Einblicke in seine Kenntnisse von klassischer Musik. Der ehemalige Late-Night-Moderator soll am Samstag (6. Februar) das «WDR 3 Klassik Forum» co-moderieren, wie der Sender am Dienstag in Köln mitteilte. Der 63-Jährige sei ein «echter Kenner» auf dem Gebiet - seine Zuneigung verstecke er allerdings bisweilen zwischen den Zeilen. Zu hören sein wird unter anderem Geigerin Anne-Sophie Mutter (57). Die Sendung wird nun jeden ersten Samstag im Monat zusammen mit einem prominenten Gast präsentiert. Schmidt, der das «Klassik Forum» nach WDR-Angaben regelmäßig hört, macht den Anfang.

Von dpa