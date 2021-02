Ärger um bewegliche Ferientage: kein Karneval – trotzdem schulfrei

Keine Karnevalsumzüge, keine Karnevalsflucht auf die Skipisten: Doch trotz Corona haben sich viele Schulen rund um den Rosenmontag wie gewohnt Ferientage eingeplant. Das empört die Eltern. Vielen wurde der freie Rosenmontag ja gestrichen: Die Landesregierung etwa ordnete am 15. Februar Dienstpflicht für alle Landesbehörden an.

Grund für die Ausnahme für Lehrerinnen und Lehrer sind die beweglichen Ferientage, die jede Schule festlegen darf. Das Karnevalswochenende erfreut sich großer Beliebtheit. Und: „Ei­ne Streichung von beweglichen Ferientagen im Jahr 2021 in der Karnevalszeit, die an den einzelnen Schulen bereits festgelegt wurden, ist nicht vorgesehen“, heißt es in einem Brief des Schulministeriums, der un­serer Zeitung vorliegt. Es sei aber denkbar, dass die beweglichen Ferientage auf andere Tage verschoben werden – „durch die Schulkonferenz im Einvernehmen mit Schulträgern“. Ähnlich argumentieren die Bezirksregierungen.

Lehrergewerkschaft plädiert für freien Rosenmontag

Das Festhalten vieler Schulen an den Kurzferien bringt gleich dreifach die Eltern auf: Zum einen endet an dem Wochenende bislang der Lockdown. Viele hoffen darauf, dass damit auch der schwierige Distanzunterricht aufhört – doch nun gibt es oft gleich mehrere Tage völlig geschlossene Schulen statt Wechsel- oder Präsenzunterricht. Zweitens: Als der Unterricht vor Weihnachten zwei Tage vorher endete und zwei Tage später startete, kündigte NRW-Schulministerin Yvon­ne Gebauer an, dafür könne man die Karnevalstage streichen.

Doch dies wurde vom Ministerium nicht verordnet. Drittens: „Wir fühlen uns als Elternschaft nicht richtig eingebunden“, so die Vorsitzendes der Landeselternkonferenz, Anke Staar. Der Pressesprecher der Lehrergewerkschaft GEW in NRW, Berthold Paschert, erklärt dagegen: „Wir sehen keinen Anlass, an den Regelungen für Rosenmontag zu rütteln.“ Es gebe langfristige Planungen. Angesichts der Anspannung der Lehrerschaft würde auch ein Feiertag zum Stressabbau guttun.