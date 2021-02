Eberls Auszeit beendet: Rose neckt Gladbachs Sportdirektor

Mönchengladbach (dpa) - Nach mehr als einem Monat hat Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl seine Amtsgeschäfte im Borussia-Park wieder aufgenommen und wird auch zum Pokalspiel beim VfB Stuttgart am Mittwoch dabei sein. «Ich war in den Bergen in unfassbar schöner Umgebung, hatte einfach eine gute Zeit und habe Kraft getankt», sagte der 47-Jährige nach seiner ungewöhnlichen Auszeit.

Von dpa