Keine Strafe für Paderborn-Coach Baumgart nach Wutrede

Paderborn (dpa) - Der Paderborner Trainer Steffen Baumgart wird nach seiner vielbeachteten Wutrede im Anschluss an das 2:3 im Pokal-Achtelfinale bei Borussia Dortmund nicht vom Deutschen Fußball-Bund bestraft. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, wird der in solchen Fällen zuständige Kontrollausschuss kein Verfahren einleiten. Demnach wurde der Coach allerdings schriftlich darum gebeten, «sich zukünftig in seiner Wortwahl zu mäßigen und an seine Vorbildfunktion als Trainer zu denken». Ansonsten könne es im Wiederholungsfall «zu einer Anklageerhebung vor dem DFB-Sportgericht führen».

Von dpa