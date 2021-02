Gewitter, Sturmböen und Tauwetter in NRW

Am Mittwoch ist es sehr mild bei 8 bis 12 Grad. In den Hochlagen liegen die Höchstwerten bei Tauwetter um die 6 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es bewölkt. Der Regen lässt allerdings nach. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 2 Grad. Am Donnerstag bleibt es weitgehend trocken. Sonnen und Wolken wechseln sich ab bei Höchstwerten zwischen 7 Grad in Ostwestfalen und bis zu 11 Grad in der Kölner Bucht.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-280272/2