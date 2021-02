Köppel: «BVB vielleicht halbe Nummer größer als Gladbach»

Mönchengladbach (dpa) - Der frühere Gladbacher und Dortmunder Bundesliga-Trainer Horst Köppel rät Marco Rose zum Verbleib bei Borussia Mönchengladbach. Der Borussia vom Niederrhein attestierte der 72-Jährige, den Rückstand auf Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren verringert zu haben. «Der BVB ist vielleicht noch eine halbe Nummer größer als Gladbach, das kann sein», sagte Köppel im Interview der «Rheinischen Post» (Mittwoch). «Wenn ich Rose wäre, würde ich noch in Gladbach bleiben. Er ist hier noch nicht fertig, finde ich.» Rose hat in Gladbach einen Vertrag bis 2022, besitzt aber auch eine Ausstiegsklausel. Der BVB hat starkes Interesse an ihm.

