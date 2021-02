Brand nach technischem Defekt in Fachwerkhaus: Mann stirbt

Kreuzau (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Fachwerkhaus in Kreuzau bei Düren ist am Mittwoch ein 81 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der zweite Bewohner habe sich retten können und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei in Düren mit. Der Löscheinsatz konnte das Gebäude nicht retten, das verwinkelt gebaute Haus brannte aus. Die Ermittler der Kriminalpolizei nehmen an, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat. Der 81-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.

Von dpa