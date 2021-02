Gelsenkirchen (dpa) - In einem fast zweistündigen Einsatz mit Spezialisten hat die Feuerwehr in Gelsenkirchen einen am Kirchturm baumelnden Vogel retten wollen. Das schließlich in luftiger Höhe geborgene Tier war eine Taube - und wohl schon etwas länger tot, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte.

Von dpa