Rheingemeinde Grietherort durch Hochwasser abgeschnitten

Rees (dpa) - Das steigende Hochwasser hat die Gemeinde Rees-Grietherort am Niederrhein von den Zufahrtsstraßen abgeschnitten. «Seit Dienstag ist die Zufahrtsstraße überspült, auch aus Haftungsgründen gilt seitdem ein Durchfahrtsverbot», sagte der Reeser Ordnungsamtsleiter Frank Postulart am Mittwoch. Grietherort sei damit vorübergehend zur Insel geworden. Für die Bewohner sei das aber keine ungewöhnliche Situation, sie seien an die Winterhochwasser gewöhnt, sagte Postulart. Um Menschen zur Arbeit zu bringen, verkehre dreimal täglich ein Motorboot der Reeser Feuerwehr. Grietherort hat rund 100 Einwohner.

