Mutter sah Misshandlung ihres Sohnes zu: Bewährung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil sie der brutalen Misshandlung ihres eigenen Sohnes tatenlos zugeschaut hat, ist eine Mutter in Düsseldorf zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach die 47-jährige Pädagogin am Mittwoch wegen Beihilfe zur Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen schuldig. Außerdem muss die Düsseldorferin 2000 Euro an das Raphael-Haus in Dormagen zahlen, dass sich um misshandelte Kinder kümmert.

Von dpa