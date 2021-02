«Vermutlich mit Spitzhacke»: Attacke auf Blitzer «Bernhard»

Der Angriff auf Blitzer «Bernhard» in der Nacht auf Dienstag ist nach Angaben der Stadt der bislang massivste in dem Bereich einer Baustellenausfahrt für Lastwagen an der Osnabrücker Straße, wo in beide Richtungen seit geraumer Zeit Tempo 50 gilt. Mehrfach seien seit vergangenem Herbst Schilder übermalt oder gar abmontiert worden. Deswegen mussten bereits zahlreiche Radarfotos für ungültig erklärt werden, weil das Tempolimit für die Fahrer nicht zu erkennen war. Raser dürfen sich aber nicht zu sicher sein: Bis «Bernhard» repariert ist, könne an dieser Stelle ein Radarwagen eingesetzt werden, hieß es.

