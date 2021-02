Opposition beantragt zweite Landtags-Sondersitzung zu Corona

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der nächsten Woche wird sich der nordrhein-westfälische Landtag voraussichtlich in zwei Sondersitzungen mit Maßnahmen zur Corona-Krise beschäftigen. SPD und Grüne haben am Mittwoch eine zweite Sondersitzung des nordrhein-westfälischen Landtags für die kommende Woche beantragt. Die beiden Oppositionsfraktionen wollen nicht erst am 11. Februar - also einen Tag nach den Bund-Länder-Gesprächen - über die aktuelle Corona-Lage informiert werden, sondern schon davor.

Von dpa