Erzbischof Heße: Habe über Rückzug aus dem Amt nachgedacht

Hamburg (dpa) - Hamburgs Erzbischof hat einem Medienbericht zufolge wegen des Vorwurfs von Fehlern im Umgang mit Missbrauchsfällen über einen Rückzug aus dem Amt nachgedacht. Die Entscheidung stehe ihm aber nicht zu, sagte Erzbischof Stefan Heße der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Donnerstag). «Nur der Papst könnte mich dazu auffordern und dann jemanden bestimmen, der in der Zeit die Verantwortung übernimmt.» Er habe sich an die Bischofskongregation in Rom gewandt und um Prüfung seines Falles gebeten.

Von dpa