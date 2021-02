Voerde (dpa/lnw) - Wegen eines Dachstuhlbrandes ist ein Altenheim in Voerde (Wesel) evakuiert worden. Insgesamt habe man 79 Menschen aus dem Gebäude geholt, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mit. 75 Bewohner seien in dem Heim gemeldet. «Bisher haben wir noch keine Verletzten.» Wie viele Mitarbeiter sich in dem Gebäude befänden, sei noch unklar.

Von dpa