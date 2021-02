Hochwasser: Pegel in Köln leicht gesunken

Durch Schmelzwasser und Regenfälle war der Wasserstand in den vergangenen Tagen auch in Köln deutlich angestiegen. Bereits am Samstag war in der Domstadt die sogenannte Hochwassermarke I überschritten worden, ab der Schiffe nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und im mittleren Stromdrittel fahren durften. Trotz gesunkenem Pegel ist laut Landesamt für Umwelt am Donnerstag und Freitag mit steigendem Wasser zu rechnen.

Auf dem Rhein bei Düsseldorf hatte sich am Mittwoch ein Frachtschiff festgefahren, weil sich der Führer laut Polizei wegen des Hochwassers verschätzt hatte. Die Gemeinde Rees-Grietherort am Niederrhein wurde durch das Hochwasser am Mittwoch von den Zufahrtsstraßen abgeschnitten. Die Kommune liegt zwischen dem Rhein und einem Altrheinarm und ist bei Hochwasser ab einem Pegelstand von etwa 7,20 Meter über Straßen nicht mehr erreichbar. Am Donnerstagmorgen lag der Rheinpegel in Rees bei 8,31 Metern, rund einen halben Meter höher als am Vortag.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-295970/2