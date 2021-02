Erste Lieferungen von Astrazeneca: 158.400 Dosen erwartet

Nach den Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna ist der von Astrazeneca der dritte, der in NRW zur Anwendung kommt. Die EU-Kommission hatte vergangenen Freitag den Impfstoff von Astrazeneca zugelassen. In einem Schreiben an die Bezirksregierungen war von einem voraussichtlichen Impfstart damit am 10. Februar sowie von voraussichtlich 130 000 Impfdosen die Rede. Ob nach dem etwas früheren Eintreffen der ersten Tranche am Samstag der Impfstart nun schon zu Wochenbeginn statt am Mittwoch erfolgen kann, war zunächst noch unklar. Das gilt auch für die Frage, ob die Hälfte der Impfstoffmenge für die zweite Spritze zurückgelegt wird.

Laut dem Schreiben des Ministeriums an die Bezirksregierungen und damit die Kommunen in NRW sollen Vorbereitungen für die Vergabe von Impfterminen an Personal ambulanter Pflegedienste, Personal von Tagespflegeeinrichtungen, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige in Hospizen sowie Rettungsdienstpersonal getroffen werden. Das Ministerium bittet in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, Pflegepersonal bei der Terminvergabe vorrangig zu berücksichtigen. Für Personen dieser Gruppen, die 65 Jahre und älter sind, soll abweichend Impfstoff von Biontech eingesetzt werden.

Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» und der «Westfälische Anzeiger» über die in Nordrhein-Westfalen erwarteten ersten 130 000 Corona-Impfstoffdosen des Herstellers Astrazeneca berichtet.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-298030/3