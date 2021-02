Bau-Bilanz: Mit mehr Fördermitteln mehr Wohnungen gefördert

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind nach Zahlen des Landesbauministeriums im vergangenen Jahr mit über einer Milliarde Euro Fördermittel 8603 Wohneinheiten bewilligt worden. Das sei sowohl beim Kapitaleinsatz als auch bei der Anzahl der geförderten Wohnungen ein Plus gegenüber dem Vorjahr, berichtete Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. 2019 waren demnach mit 937,8 Millionen Euro 8513 Wohneinheiten bewilligt worden.

Von dpa