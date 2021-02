Bundesgerichtshof bestätigt Haft für Stiefvater von Luca

Mönchengladbach/Karlsruhe (dpa/lnw) - Mehr als vier Jahre nach dem gewaltsamen Tod des fünfjährigen Luca aus Viersen ist die lebenslange Haftstrafe für den Stiefvater des Jungen rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe die dagegen eingelegte Revision verworfen, teilte ein Sprecher des Landgerichts Mönchengladbach am Donnerstag mit. Das Gericht hat den 30-jährigen Mann aus Nettetal drei Mal wegen besonders schweren Totschlags zu lebenslanger Haft verurteilt, zuletzt am 17. Juli 2020. Die ersten beiden Urteile waren vom Bundesgerichtshof als fehlerhaft aufgehoben worden. An der Schuld des Stiefvaters hatten die obersten deutschen Strafrichter keine Zweifel, es ging um das Strafmaß.

Von dpa