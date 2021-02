74-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Frechen

Frechen (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) ist ein 74 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Brand in einem Reihenhaus am Mittwochnachmittag von einem Anwohner (41) gemeldet, der sich noch selbst retten konnte. Für den 74-Jährigen in der Erdgeschosswohnung kam die Hilfe der Feuerwehr zu spät, seine Ehefrau (62) konnte schwer verletzt aus der Wohnung geborgen werden und kam ins Krankenhaus. Die Brandursache wird nun von Ermittlern des Kriminalkommissariats untersucht.

Von dpa