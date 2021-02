Laumann sieht hohe Hürden für Impfungen im häuslichen Umfeld

Voraussichtlich werde das in der Tagespflege und Wohngemeinschaften am ehesten gelingen, wo mehrere Menschen gleichzeitig an einem Ort geimpft werden könnten. Astrazeneca-Impfstoff stehe für Ältere wie die priorisierten Über-80-Jährigen nach den Vorgaben zunächst nicht zur Verfügung. Vom Hersteller Moderna kämen relativ geringe Mengen.

Laumann geht davon aus, dass die Impfstoffe von Biontech und Moderna demnächst nicht mehr für Personen unter 65 Jahre in Deutschland verimpft werden dürfen. Sie sollen wegen der Altersvorgabe bei Astrazeneca ausschließlich diesen Impfstoff erhalten, der in seiner Handhabung als einfacher gilt. Zur Gruppe 1 der priorisierten Personen bei den Corona-Impfungen zählen auch Mitarbeiter in den Pflegeheimen und besonders gefährdeten Bereichen der Kliniken.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat die Kommunen angeschrieben, mit Blick auf die ersten Lieferungen von Astrazeneca die Impfungen von Personal ambulanter Pflegedienste, von Tagespflegeeinrichtungen, Beschäftigten in Hospizen sowie Rettungsdienstpersonal vorzubereiten.

