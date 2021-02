Mord mit Vorschlaghammer: Lebenslange Haft

Essen (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Hammerangriff auf einen 71-jährigen Rentner in Hattingen bei Bochum ist ein Mann am Donnerstag zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Die Richter haben keinen Zweifel, dass der 46-Jährige dem Senior am 28. April 2020 in dessen Wohnung den Schädel zertrümmert hat. Er sei bei einem Einbruch gestört worden und habe sich in dieser Situation entschlossen, den Mann zu töten, hieß es im Urteil des Essener Schwurgerichts. Die Beute bestand aus dem Wohnungsschlüssel des Opfers und etwas Bargeld in ausländischer Währung.

Von dpa