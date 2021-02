Mönchengladbachs OB gegen Auftritt von Sänger Xavier Naidoo

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs hat sich gegen einen geplanten Auftritt des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo in der Stadt ausgesprochen. Die Äußerungen von Naidoo der letzten Jahre zeigten deutlich, «dass seine Thesen in einer offenen und demokratischen Gesellschaft nicht akzeptiert werden können», sagte der 31 Jahre alte SPD-Politiker am Donnerstag. Er wäre froh, wenn Menschen wie Naidoo keine Bühne in Mönchengladbach geboten würde. Naidoos Auftritt ist am 4. Juni im Sparkassenpark von Mönchengladbach geplant. Die «Rheinischen Post» berichtete.

Von dpa